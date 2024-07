LIVE Moto2 GP Germania 2024 in DIRETTA | Vietti in testa Arbolino scatenato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Giro 5/25 ATTENZIONE! Blitz di Aldeguer per la vetta! Lo spagnolo superache adesso scivola al terzo posto. Inquindi c'è Aldeguer seguito daGiro 4/25tenta lo strappo, Aldeguer superae balza in seconda posizione con un gap di +0.070 rispetto al leader. Celestino potrebbe approfittare delle sportellate tra i due Giro 3/25conduce, Arbolno secondo a +0.107, poi Aldeguer, Dixon ed Agius Giro 2/25 Tonyyyyy infila Dixon ed Aldeguer, adesso è secondo dietroGiro 1/25in palla cerca luce per passare. L'italiano supera Agius e mette nel mirino Aldeguer Giro 1/25 Battaglia tra Dixon e, resiste l'italiano, terzo Aldeguer.