L’Asilo nascerà coi fondi del Pnrr Secondo nido all’ex Fanciullezza Arrivano i soldi per realizzarlo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Il nuovo asilonell’ex istitutodi via Vecchia Cremonese, potrà diventare realtà. Ed è un’importante novità per le famiglie di Lodi. È stato pubblicato infatti l’esito del bando di Regione Lombardia, promosso dal Ministero dell’Istruzione con, cui il Comune di Lodi aveva partecipato. In tutto il ministero aveva stanziato 600 milioni di euro per migliorare gli asiliitaliani (sempredel). Per la Lombardia i milioni a disposizione erano 20 milioni: è stata stilata una graduatoria dei comuni ideonei a ottenere il finanziamento e 6 milioni e mezzo circadi euro arriveranno nel Lodigiano. La prerogativa richiesta è che tutto fosse in coprogettazione. Cioè, inecessari a un progetto, per metà vengono finanziati dale per l’altra parte dal Comune stesso.