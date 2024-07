Il viaggio verso il Togo Borgo Tossignano-Lomè arrivato container di aiuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) ‘Un sorriso per Wewè’ e ‘Aviat’ (associazione italiana amici del) sbarcano in Africa. Il camion, con uncontenente 7 tonnellate di cibo e beni di prima necessità, frutto di collette alimentari e raccolte di donazioni, è partito dall’azienda agricola ‘Lelli’ diil 20 maggio. Venerdì è finalmente giunto a destinazione al convento delle ‘Ancelle di Sacro Cuore di Gesù Agonizzante’ ad Agoè, un quartiere della capitale del, Lomé, affacciata sul Golfo di Guinea, nell’Africa Occidentale. "Siamo felicissimi di questo ennesimo traguardo – hanno dichiarato Enrico Gurioli, presidente di ‘Un sorriso per Wewè’, e Gian Franco Mirri, vicepresidente di‘Aviat’ –, da soli si fa poco, ma insieme si può creare qualcosa di grande e di bello.