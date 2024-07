Granelli | Aggressione inaccettabile Andremo avanti con le assunzioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) La condanna del raid di via Chiesa Rossa e i numeri della campagna dimessa in campo dal Comune. Sono i contenuti più significativi del post social con cui ieri l’assessore alla Sicurezza Marcoha commentato l’subìta da nove ghisa: "I miei auguri ai giovanissimi agenti di rimettersi presto e il grazie alle pattuglie della polizia locale e le Volanti della polizia intervenute", la premessa dell’esponente della Giunta Sala. "Alcuni di loro – si legge ancora – sono parte dei nuovi agenti che abbiamo assunto in questi ultimi due anni e mezzo, sono quasi 600, per potenziare la presenza e il servizio in strada della polizia locale in città, di sera e di notte, per dare insieme alle altre forze dell’ordine più sicurezza in città".