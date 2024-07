Giornata per le montagne in Lombardia | le iniziative per giovani e famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Laè occupata per gran parte del suo territorio dall’ambiente montano: un patrimonio inestimabile di natura, cultura e tradizioni antiche, che la Regione celebra per il quarto anno con la “regionale per le”. La, istituita con Legge Regionale 3 del 2020, si celebra ogni anno la prima domenica di luglio, data che rappresenta simbolicamente l’avvio della stagione delle escursioni ad alta quota e del turismo nei rifugi. Per l’occasione, il Consiglio regionale dellapromuovedi informazione e sensibilizzazione, di ricerca e laboratori progettuali, in collaborazione con enti locali e associazioni del territorio, parchi naturali, comunità montane, Bacini imbriferi montani, con il Club Alpino Italiano Regionee con rappresentanti delle professioni della montagna.