Eccellenza L’attuale Alma Juventus Fano 1906 cerca un campo per giocare

(Di domenica 7 luglio 2024) Il Sindaco della città granata Serfilippi ha negato la disponibilità del ‘Mancini’ ed al tempo stesso ha incontrato una serie di personalità locali chiedendo un impegno per il rilancio del calcio in città. La Jesina sta alla finestra espera JESI, 7 luglio 2024 – Tra l’e l’2024-2025 c’è lo scogliodi gioco e non solo. Per disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di unda gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che l’impianto sportivo abbia sede nel Comune dove la società opera e rispetti la normativa in tema di sicurezza. La domanda di iscrizione al campionato scade il 22 luglio ed oltre al, alle tasse associative ed ai diritti di iscrizione c’è anche la clausula dell’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti dei tesserati.