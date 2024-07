Campionato Italiano di Marginone volata di gruppo nell’ultima gara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024),7 luglio 2024 – L’ultimo titolo in palio dei sei previsti in questa bella due giorni tricolore in provincia di Lucca, è stato conquistato con un guizzo stupendo dal bolzanino Brando Fedrizzi uno dei favoriti della prova tricolore dall’alto delle sue 11 vittorie conquistate che ora porta a dodici. Il rappresentante del Comitato di Bolzano che corre nel Club Ciclistico Forti e Veloci ha superato tutti alla testa di un foltorelegando ai posti d’onore i due veneti Campagnolo e Padovan. La corsa si è animata con i 5 passaggi sulla salita di Montecarlo dal versante di Poggio Baldino, dove ildei 151 partenti si è sfoltito e non sono mancati alcuni tentativi di fuga. Nell’ultimo giro unnumeroso ha guadagnato la testa dellaed inFedrizzi si è dimostrato il più forte di tutti conquistando il titolo.