Berrettini basta segreti | È sempre stata accanto a me

(Di domenica 7 luglio 2024)ha scelto le parole più belle e sincere per parlare di lei, del suo grande amore: la confessione del campione. La sua fugace ma intensissima parentesi all’All England Club si è conclusa con un’ovazione da parte del pubblico. Gli spettatori erano in estasi e sinceramente dispiaciuti che il gladiatore che si era battuto contro Jannik Sinner fino allo stremo delle sue forze fosse costretto a lasciare, benché non lo meritasse affatto, l’arena londinese. Matteoha parlato del suo grande amore (AnsaFoto) – Ilveggente.itSarà rientrato a casa con l’amaro in bocca per quel secondo turno crudele e spietato, ma anche con un sacco di consapevolezze in più. Intanto ha scoperto – o forse sarebbe meglio dire riscoperto – che sull’erba è secondo solo ai più grandi.