Basket Sorpresa Tessitori allenamento a Calcinaia

(Di domenica 7 luglio 2024) In una torrida sera d’estate, mentre molti godono delle ferie estive, i ragazzi della prima squadra delsi distinguono per la loro dedizione. Nonostante la stagione sia terminata da due mesi e la prossima inizi tra altrettanti, i giovani atleti continuano a esercitarsi con serietà. Proprio durante uno di questi allenamenti, il Palazzetto diha visto un ospite d’eccezione: Amedeo, originario di Staffoli, ha iniziato la sua carriera cestistica a Fucecchio, passando poi alla Virtus Siena sotto la guida di Vezzosi. Il suo talento lo ha portato al professionismo e infine alla Nazionale italiana. Di ritorno da un raduno con la nazionale e in Toscana per motivi familiari,ha scelto la palestra diper una sessione di atletica e alcuni esercizi con la palla, senza contatto o gioco, in preparazione al campionato di serie A che lo vedrà difendere i colori della Reyer Venezia.