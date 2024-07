Addio a Luisa ex tabaccaia e volontaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Vasto cordoglio a Castellarano ha suscitato la notizia della morte dell’exCostantini. Il decesso è avvenuto ieri, all’età di 76 anni, al centro sanitario Belvedere., ammalata dall’inverno del 2023, era molto conosciuta e benvoluta a Castellarano. Per tanti anni aveva gestito la tabaccheria Costantini di via Roma.inizialmente aveva operato nell’attività assieme alle sorelle Paola e Gemma. In seguito aveva condotto il negozio insieme al marito Mohamed El Mogi, scomparso nell’aprile del 2023. "Mamma– ricorda la figlia Katia – era una persona molto creativa, socievole, gioviale, diretta e cordiale con i tanti clienti. Amava realizzare dei cartelli e la radio era sempre accesa. La sua tabaccheria era un punto di riferimento per tante persone in quanto era possibile acquistare anche giocattoli, giornali e parecchi altri prodotti.