Traffico Roma del 06-07-2024 ore 11 | 30

(Di sabato 6 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione intenso è rallentato ilsul Grande Raccordo Anulare tra Lanina e l’ardeatina in carreggiata interna e tra l’appia e la Casilina su quelle sul viadotto della Magliana l’altezza di via Isacco Newton in direzione Grande Raccordo Anulare altre file sulla via Pontina tra la Cristoforo Colombo e la via del Mare perintenso verso Terracina chiusa via Ardeatina per uno smottamento tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese nelle due direzioni dalle 16 alle 18 di questo pomeriggio manifestazione con corteo da Piazza della Repubblica a Piazza dell’esquilino previste deviazioni o limitazioni per numerose linee bus per i dettagli di queste date notizie potete consultare il sito