Terre matildiche Music Alla rupe di San Giorgio il festival di note e bellezza

(Di sabato 6 luglio 2024) Al via ildi San, a Crovara di Vetto. Stasera dalle 20 laa dei Morsellis, la band di Alberto Morselli, prima voce dei Modena City Ramblers. Tra i richiamia d’Irlanda non manca un omaggio al compianto Shane McGowan. La voce di Alberto è accompagnata dal violino di Filippo Chieli, pure lui in passato nei Modena City Ramblers, dchitarra folk di Gianni Campovecchi, dbatteria di Andrea Luppi e dal basso di Mauro Buratti.band si è recentemente unito il polistrumentista Christian Rebecchi. Domenica 14 si prosegue con una speciale Gipsy Night dia gitana con William Monti. Molto atteso l’evento di sabato 27 luglio con Bobo Rondelli (foto), con un concerto piano e voce per una miscela di swing e brani d’autore.