Svizzera eliminata dall’Inghilterra l’Europeo di Sommer finisce ai rigori!

(Di sabato 6 luglio 2024) Anche Inghilterra-viene decisa ai. Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari a strappare il pass per la semifinale degli Europei sono gli inglesi. L’interista Yannviene eliminato. TEMPI REGOLAMENTARI – Dopo Portogallo-Francia e Spagna-Germania di ieri, oggi tocca a Inghilterra-dare il via alla seconda batteria dei quarti di finale degli Europei. La sfida, che ha avuto inizio alle ore 18.00 all’ESPRIT Arena di Duseldorf è iniziata a ritmi molto bassi. Per tutto il primo tempo, infatti, né gli inglesi né gli svizzeri – reduci dall’eliminazione dell’Italia agli ottavi di finale – hanno regalato alcuna particolare emozione. Per 45? minuti praticamente nessuna delle due Nazionali ha tirato nello specchio della porta. Inghilterra-si è accesa solo nel finale, quando al 75? Embolo ha aperto le marcature trovandosi a dover solo invitare la palla ad entrare in rete.