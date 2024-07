Stasera La Scorrida a San Domenico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Musica, teatro, letteratura, spettacolo, giochi si sono susseguiti tutta la settimana per il ricco programma di "Certe notti a San", rassegna organizzata da Casa Thevenin col contributo del Comune di Arezzo che prosegueper il gran finale. Appuntamento nella piazza dove la basilica omonima e palazzo Fossombroni fanno da quinta prestigiosa agli eventi in calendario. Questa sera alle 21,15 appuntamento con lo spettacolo Lacondotto da Francesco Duranti con la partecipazione della showgirl Francesca Rettondini. L’edizione estiva della popolare manifestazione estiva nata a Quarata chiude il “Certe Notti a San”, festival organizzato da Casa Thevenin, traslocando in pieno centro storico con i suoi “dilettanti allo sbaraglio” garanzia di sorprese, sorrisi e buonumore.