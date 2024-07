Spagna-Germania ha rispettato le attese

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di sabato 6 luglio 2024) L’ultima volta chesi sono incontrate agli Europei era il 2008. Nella finale di Vienna uno scavetto di Fernando Torres su assist di Xavi assegnò la coppa. Sono passati sedici anni, ma abbiamo assistito ancora una volta a una partita storica: il gol nel finale dei regolamentari di Wirtz, il gol al 119’ di Mikel Merino quando la gara sembrava destinata ai calci di rigore e il dettaglio romantico dell’ultima partita della carriera di Toni Kroos. Le squadre di Nagelsmann e De La Fuente arrivano a questo quarto di finale avendo messo in mostra il miglior calcio di questi Europei – in generale piuttosto grigi dal punto di vista della qualità del gioco. Si tratta per certi versi di due compagini simili per principi: struttura posizionale, ricerca del palleggio attraverso cui dominare il gioco, pressione alta e riaggressione immediata una volta persa palla, ma senza rinunciare alla possibilità di cambiare all’interno della gara, dimostrando quindi una certa dose di ecletticità con un atteggiamento più conservativo, blocco medio e ricerca di un gioco più diretto quando necessario.