Salis si aggrappa alle istanze sociali e attacca Meloni | Criminalizzazione

(Di sabato 6 luglio 2024) L'europarlamentare Ilaria, a margine dell'Assemblea nazionale di Sinistra Italiana al Centro congressi Frentani a Roma, ha replicatoparole pronunciate sul suo conto da Giorgia. "Le parole di Giorgiasull'istigazione a delinquere da parte dei movimenti per la casa? Trovo vergognoso cherivendicazionisi risponda con lae con lo stato di polizia", ha scandito l'insegnante di Monza, che da quando è stata eletta ha iniziato a promuovere e legittimare l'occupazione abusiva delle abitazioni. Ma cosa aveva dichiarato il premier? Ospite di Paolo Del Debbio, che alla questione ha dedicato l'ultima puntata di Dritto e rovescio, la leader di Fratelli d'Italia ha definito "vergognoso" che "chi viene pagato dagli italiani per scrivere le leggi faccia apologia della violazione delle leggi" così come "che dei privilegiati occupino abusivamente delle case destinate alla povera gente".