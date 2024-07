Rapina a disabile arrestato ventinovenne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Un po’ di danaro, la carta d’identità e anche un orologio e un braccialetto d’argento. Negli ultimi giorni era stato perseguitato per le strade di Alfonsine da quel ragazzo di origine marocchina senza però mai rivolgersi ai carabinieri. Lo ha fatto giovedì pomeriggio dopo l’ultimo episodio: ladi 10 euro. Dalla denuncia di un giovaneperché segnato da un grave problema, i militari della locale Stazione ci hanno messo poco a individuare e arrestare il sospettato: si tratta del 29enne Moundir Elbaza, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per, furto e stupefacenti tanto che su di lui gravava già la misura di prevenzione dell’avviso orale del questore a cambiare condotta di vita. Il giovane, difeso dall’avvocato Luigi Gualtieri, ieri mattina in tribunale a Ravenna davanti al giudice Michele Spina e al viceprocuratore onorario Simona Bandini, ha negato tutto sostenendo che in realtà la denuncia sarebbe stata fatta con scopi ritorsivi: e cioè per punire lui e i suoi amici perché, su richiesta del padre, avevano smesso di aiutare economicamente quel ragazzo (pure lui di origine magrebina) in quanto i soldi che riceveva, li spendeva, a suo dire, in alcolici.