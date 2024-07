Osimhen giovedì sarà a Dimaro per il primo allenamento del Napoli di Conte Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024)per ildeldi) Scrive il quotidiano sportivo milanese: Victorrisponderà alla convocazione per il raduno del, previsto per martedì. Forse arriverà con un giorno di ritardo, mercoledì, ma questi sono solo dettagli. Le ferie di Victor sono cominciate presto. E per questo dovrà mettersi a disposizione di Antonioper il ritiro di-Folgarida, coldelin programmapomeriggio in Trentino. A meno che, entro mercoledì sera, il club definisca la sua cessione. Perché su questo punto non ci sono dubbi:lasceràcome da accordi stabiliti lo scorso dicembre, quando arrivò la fatidica firma sul rinnovo di contratto fino al 2026, per 10 milioni l’anno.