Monaco impressionato | Sinner sembra che giochi con margine Fognini soffre tanto per un motivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Corre veloce, Jannik. Ma non c’è solo lui a Wimbledon. Sono tanti, anzi tantissimi, gli argomenti toccati da Guidonell’ultima puntata a tema Wimbledon di TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport e con la conduzione di Dario Puppo. Di seguito vari estratti delle sue parole. Sulla partita del rivale numero uno del leader ATP: “Alcaraz male, molto male, al di là dei meriti di Tiafoe. Non è stato così lontano dalla sconfitta, poi chiaro che tra quasi perdere e quasi batterlo c’è una bella differenza. Poi al 5° lui dice che si esalta, vuole portare l’avversario allo sfinimento, gli piace quella situazione in cui si va al limite. Magari a volte potrebbe risparmiare qualche energia. Non tutti i giocatori sono uguali: alcuni appartengono a un certo modo di stare in campo, di approccio, di stare lì tutti i punti, essere molto affamati, altri non riescono ad avere quel tipo di attitudine, vedi Musetti,e altri che fanno più fatica.