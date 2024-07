Mamma travolta e uccisa da un ubriaco Lucia muore a 27 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Terribile incidente stradale a Camposano, in provincia di Napoli, nella tarda serata di ieri venerdì 5 luglio. Intorno alle 22, in via Croce San Nicola, una donna di 27Passariello, è stata investita eda un’auto mentre passeggiava a piedi lungo la strada che collega Camposano con Cicciano. La notizia della morte della ragazza ha scosso la comunità del paese campano in cuiera nata e cresciuta. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Nola, intervenuti sul posto dopo la chiamata d’emergenza. Insieme a loro anche lo staff medico sanitario del 118 con l’ambulanza e l’automedica. Questo drammatico evento ha gettato una luce di tristezza su tutta la comunità, lasciando una figlia di pochisenza sua madre.