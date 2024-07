Maggioranza spaccata Nella lista civica divergenze sul bilancio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Ladelladi centrodestra Codognova in pezzi e si smarca dall’amministrazione: clamorosa presa di distanza nel Consiglio comunale di giovedì sera da parte di due componenti della compagine, Emilia Vida e Gianluca Azzali che si sono astenuti sul punto relativo alla variazione die alla salvaguardia degli equilibri. "Siamo qui per senso di responsabilità – ha detto Azzali – soprattutto per il punto relativo alla scadenza derivante dai fondi del Pnrr. Una variazione importante che avrebbe avuto bisogno di un percorso di condivisione che non c’è stato. Speriamo in futuro non accada più". Giovedì sera dunque lache sostiene laha di fatto reso visibile una frantumazione iniziata da mesi: dapprima l’addio dei due coordinatori della compagine, poi le dimissioni arrivate come un fulmine a ciel sereno nel marzo scorso del consigliere comunale Gigi Bassi ed ora lo smarcamento di due consiglieri su tre (Alessandro Ferrari sulla salvaguardia ha votato a favore).