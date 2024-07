Gran Premio R Grassi Primo test per l’Europeo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Questa sera l’ippodromo di Cesena proporrà colRiccardo– Trofeo Hid, ilevento classico della stagione, da sempre unimportante in vista del Campionato Europeo. La corsa è uno degli eventi di punta del ‘Savio’ fin dal 1974, anno della sua istituzione e ha sempre premiato campioni dipiano, partendo da Lightning Larry per arrivare, lo scorso anno, a Bonjovi Mmg. Anche i driver che si scorrono nell’albo d’oro sono dide valore come Sergio Brighenti, Edy e Pietro Gubellini, Giancarlo e Lorenzo Baldi, Nello ed Enrico Bellei, Alessandro Gocciadoro e il campione uscente Giampaolo Minnucci, in gara nell’edizione di quest’anno con Brezza du Kras. Questa edizione dipenderà inparte dalla fase d’avvio che fungerà da bilancia tattica della contesa grazie alle presenze di Cosmo Spritz, velocista affidato a Pietro Gubellini e Vincerò Gar, interpretato da Andrea Farolfi in un curioso scambio di storiche partnership mentre per Cointreau, guidato nell’occasione da Marco Stefani, la collocazione al numero 1 sarà il passepartout per il podio.