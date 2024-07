F1 oggi in tv GP Gran Bretagna 2024 | orari FP3 e qualifiche streaming diretta Sky differita TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024), sabato 6 luglio, andrà in scena la seconda giornata del weekend del GP di, round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Silverstone si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e leandranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale. LALIVE DI FP3 EDI F1 ALLE 12.30 E ALLE 16.00 Saranno da considerare le variabili meteorologiche, perché il rischio pia è dietro l’angolo. Per la Ferrari sarà necessario capire il da farsi. Ieri il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno portato avanti un programma di lavoro diverso per avere dei back sull’assetto. La Rossa, con la nuova configurazione aerodinamica soffra ancora del bouncing sui curvoni veloci, mentre con la vecchia fatica nei tratti più guidati.