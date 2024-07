Erdogan era soprannominato Beckenbaeur va agli Europei a difendere l’identità turca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024)avrebbe dovuto partecipare a una conferenza in Azerbaigian questo fine settimana. Invece assisterà alla partita di Euro 2024 tra la sua Turchia e l’Olanda. A prima vista non ci sarebbe nulla di strano. Ma, secondo The Athletic, quando si tratta die della Turchia, le cose non sono mai così semplici. Soprattutto se poi un giocatore turco è stato squalificato per una celebrazione legata al nazionalismo turco e al simbolismo di estrema destra. La lettura dei fatti sembra abbastanza chiara. Un calciatore avrebbe sostenuto un gruppo di estrema destra durante una partita e ha subito una squalifica per questo. “Ma non è così semplice, e c’entra la politicizzazione del calcio in Turchia“.a Euro 2024. Con lui il calcio non è solo calcio Spiega quindi The Athletic, in un articolo benevolo con: “Molti leader politici usano il calcio per i propri scopi, pochi lo fanno con sincero entusiasmo come