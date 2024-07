Cosa piace agli uomini a letto? L’Hawk Tuah La risposta di questa ragazza è virale | ecco cosa significa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Sembrava un’intervista come tante su YouTube, fermando la gente per strada per parlare di sesso ed esperienze erotiche. Ma quando il duo “Tim e Dee tv” si è imbattuto in Haily Welch, 23enne del Tennessee, lache ha ricevuto è diventata. “fa impazzire gli?”, la domanda a cui laha replicato in modo spiazzante: “Devi fare quele sputare sopra a quel coso, mi capisci?”. Un responso schietto, sfacciato, in un video che ha fatto il giro del web (scatenando la fantasia degli utenti nella creazione di meme) e raccolto milioni di visualizzazioni in poche ore. Un’ondata di fama improvvisa ha travolto la giovane americana, che è stata invitata a partecipare a diversi show televisivi. Stando alle indiscrezioni dei media d’oltreoceano, avrebbe anche firmato accordi di merchandising da 65mila dollari per la vendita di cappellini con la sua celebre