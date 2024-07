B2 il Centro Basket Mondragone firma Mamadou Seye

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 6 luglio 2024). Ilrende noto di aver messo sotto contratto il giocatore classe 2004, 207 cm.,per la stagione sportiva 2024/2025. L’ex Pescara e Vado rappresenta il secondo tassello del nuovo corsose e del roster che prenderà parte alla prossima B Interregionale. Classe 2004,è un lungo con grandi doti atletiche, capace di fare la differenza a rimbalzo e nel proteggere il pitturato.è cresciuto cestisticamente nel Pescara, dove ha svolto tutta la trafila giovanile di Eccellenza, arrivando ad esordire in prima squadra a 16 anni nella stagione 20/21. Nella stagione 21/22 ha realizzato 10 punti di media in Under 19 Eccellenza e 6.6 di media in Serie C Silver, alla prima vera stagione con la prima squadra.