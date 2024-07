A Place Called Silence in cima a botteghino giornaliero Cina continentale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 luglio 2024) Pechino, 06 lug – (Xinhua) – Il thriller criminale “A” ha conquistato la vetta della classifica delnellacon un incasso di circa 67 milioni di yuan (circa 9,4 milioni di dollari) ieri, secondo la China Movie Data Information Network. Diretto da Sam Quah, che ha realizzato anche il film di successo del 2019 “Sheep Without a Shepherd”, il film esplora il tema del bullismo nei campus e si prevede sara’ un pezzo forte della programmazione cinematografica estiva. E’ stato seguito dalla commedia nazionale “Welcome to My Side”, che ha incassato 14,84 milioni di yuan nel suo primo giorno di uscita. Il dramma nazionale “Moments We Shared” si e’ classificato terzo con un incassodi 11,12 milioni di yuan nella stessa giornata.