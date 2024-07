WhatsApp gli avatar saranno animati | la nuova funzione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024)continua ad evolversi come piattaforma di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità per migliorare l'esperienza degli utenti. Recentemente,ha annunciato l'arrivo degli, un ulteriore passo avanti nella personalizzazione delle comunicazioni. Lafunzionalità dell'app di messaggistica sfrutta infatti l'intelligenza artificiale (IA) generativa per creare nostre versioni sintetiche in qualsiasi ambiente. In altre parole basterà scattare un selfie per addestrare l'IA e generare una serie infinita di copie artificiali di noi stessi. Unache fa parte di un piano più complesso di Meta per usare l'intelligenza artificiale nelle sue app.