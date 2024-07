‘Telesia for Peoples 2024’ attesa per la performance di Alex Racioppi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Da cinque anni ormai intendiamo valorizzare i giovani talenti della Campania: per questo ringraziamo sin d’ora il giovanissimo, finalista al “The Voice Kids”, per aver accettato il nostro invito ad esibirsi il prossimo 21 luglio sul palco delle Terme di Telese in occasione della serata conclusiva dell’evento dedicata al Premio”. Così gli organizzatori del “Telesia for” 2024 annunciano la partecipazione del giovanissimo artista sannita, che ha conquistato per la sua bravura l’attenzione dei Maestri (Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino) del talent show campione d’ascolti presentato da Antonella Clerici in prima serata su Rai ed il cuore degli italiani per la sua storia personale, pur avendo una giovanissima età.