Piano del governo contro il caporalato aumentano i controlli | cosa si rischia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il ministero del Lavoro ha annunciato un nuovodi misure per combattere ile il lavoro irregolare nel settore agricolo. La necessità è stata risvegliata dopo la tragica morte di Satnam Singh, il lavoratore indiano coinvolto in un grave incidente sul lavoro e che ha perso la vita per colpa del datore negligente durante il soccorso (che non è avvenuto). Il contesto delesige forti misure a contrasto, in particolar modo dopo l’ennesimollo che ha evidenziato oltre il 65% di irregolarità nelle aziende prese a campione. Ildel: quali sono le misure annunciate Le novità principali riguardano un aumento deilli. Il ministero ha previsto l’assunzione di 514 nuovi ispettori: 403 dall’INPS 111 dall’INAIL.