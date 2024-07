Pediatria anche i cani per aiutare i bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Thor è il primo cane ad accedere presso ladell’Ospedale di Faenza nell’ambito di "Ora ti passa". Nell’ambito di un progetto già in attuazione presso ladi Faenza, è en-trata a farne partela pet therapy del faentino Rossano Naldoni "Ross sos dog" con il suo Thor. A fornire i dettagli di questa iniziativa è Laura Lo Buono. "Il progetto "Ora ti passa" da me ideato nel 2022, utilizza presso l’Unità Operativa didi Faenza, la musica e la creatività come terapia di sollievo per allietare la permanenza dei piccoli pazienti e familiari, con momenti musicali, enfatizzando favole in musica e piccoli concerti a tema che cambiano ogni mese tra messaggi di amicizia, di speranza e fantasia". Lo Buono, qualificata musicista, suona il violino ed altri strumenti: "L’esperienza emotiva positiva, conferma quanto la musica sia immediata nell’arrivare nel profondo e per superare il senso d’isolamento che il paziente spesso avverte, la seduta è un momento molto intenso in cui è possibile cogliere l’emozione nei volti dei piccoli pazienti e delle persone a loro vicine, cer-co di accompagnareche si sottopongono ad interventi chirurgici in sala preoperatoria: l’obiettivo rientra nel tentativo di umanizzare sempre più i luoghi di lavoro e di sofferenzaper medici e personale infermieristico che talvolta si trovano coinvolti in situazioni difficili e impegnative" "Di recente abbiamo sperimentato la pet therapy con Rossano e con il suo cane Thor, ed è sta-to un successo".