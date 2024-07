Pagliani | Scelte sbagliate la città è tagliata in due parti Serve il sottopasso per viale Martiri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) "L’interruzione didella Libertà a Scandiano continua a creare disagio nella viabilità e per questo è giunta l’ora di pensare di realizzare unche colleghi le duedi Scandiano". A chiederlo è l’avvocato Giuseppe, capogruppo della minoranza in consiglio comunale a Scandiano. L’esponente del centrodestra ricorda che nove anni fa "iniziammo pubblicamente a opporci alla scelta infelice di chiudere il passaggio a livello dia Scandiano – dice– . Questa scelta sbagliata ha comportato il taglio in duedellarendendo più complesso e lungo il tragitto per chi, provenendo dalla via Emilia, arteria fondamentale della nostra provincia, vuole raggiungere il centro di Scandiano o la zona collinare a sud del capoluogo.