LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel in testa dopo il secondo intermedio distacchi ravvicinati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.22 Prima posizione provvisoria per Roglic che batte Campenaerts di 18?. Lo sloveno è in lotta virtuale con Vingegaard. 17.21 Ancora davantiche ad un intertempo dal termine ha 28? su Vingegaard. Attesa per Pogacar per capire se lo sloveno ha guadagnato qualcosa in discesa. 17.20 Termina la gara di Rodriguez che paga 35? da Campenaerts. 17.20 Vingegaard passa inal terzo ed ultimo intertempo. Il danese ha 4? su Roglic. 17.19ilrilevamento cronometricoha 10? su Pogacar, 23? su Vingegaard e 38? su Roglic. 17.18 Ancora dietro Pogacar che paga 10?ilintertempo. 17.17il terzo rilevamento cronometrico Roglic è incon 39? su Rodriguez.