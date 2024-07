L' ironia della vita raccontata dal contadino-influencer star di TikTok

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 5 luglio 2024) Michele Monopoli è la dimostrazione vivente che l’ti può davvero cambiare la, anzi rivoluzionarla: a 35 anni, tre figli (Antonella di 14 anni, Nicole 9, Vito 2) e un mutuo in centro storico a Bitonto, è diventato campione di click girando irresistibili video tra gli ulivi in cui inventa dialoghi paradossali con biondepettorute, muscolosi personal trainer americani e perfino Berlusconi ai tempi in cui aveva lanciato orgoglioso il suo canale sui social. Con il risultato che Michele è diventato a sua volta un content creator per caso con 13 milioni di “mi piace” su Tik Tok, e oltre 781mila followers su Instagram, perlopiù all’estero e in Nord Italia. Per dire. Lo segue anche Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano. Leggere alla voce, per piacere.