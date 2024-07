Fuga sangue e rabbia alla Stazione Si schianta nel bus mentre scappa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Vede una pattuglia dei carabinieri e, nella, viene investito da un autobus. Momenti di tensione tra un gruppo di stranieri e i carabinieri che pattugliavano la. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20.20 nei pressi dellaferroviaria di Pisa Centrale. L’uomo, infatti, dalle prime ricostruzioni sembrerebbe essersi datovista dei carabinieri, che in questi giorni, all’interno dell’operazione "Alto impatto", hanno intensificato i controlli nella zona della. È a quel punto che,vista dei militari, durante lain bicicletta, l’uomo è stato investito da un autobus che passava in quel momento. "Il ragazzo investito sembrava in un primo momento fosse morto" racconta Alberto Bozzi, vicepresidente del comitato di quartiere Le Stazioni, arrivato sul posto poco dopo l’accaduto.