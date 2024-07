Femminicidio a Roma Manuela Petrangeli uccisa dall’ex compagno

Leggi tutta la notizia su 361magazine

Roma, una fisioterapista di 50 anni, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco ieri mattina poco prima delle 14.00 in via degli Orseolo, nel quartiere Portuense di Roma. L'omicidio è avvenuto nei pressi della casa di cura Villa Sandra, dove la donna lavorava. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di fucile a canne mozze esplosi da un'auto di piccola cilindrata mentre si trovava per strada. I soccorritori, arrivati sul posto, non hanno potuto che constatarne il decesso. L'ex compagno della vittima, un uomo di 53 anni con precedenti per stalking, si è costituito poco dopo ai carabinieri confessando l'omicidio.