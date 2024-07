Femminicidio a Roma la criminologa Bruzzone | Il Codice rosso non basta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Per le colleghe di Manuela Petrangeli nulla lasciava presagire che la fine della sua relazione con Gianluca Molinaro sarebbe sfociata in omicidio. Nessuna avvisaglia, nessuna crisi post separazione, ma soprattutto nessuna denuncia. «Il fatto che non siano state sporte denunce non è un elemento di assenza di condotte violente» commenta a Il Tempo la, volto noto della Tv, Roberta. «Non bisogna meravigliarsi del fatto che la vittima non abbia denunciato – spiega l'esperta – anche perché 8 donne su 10 non denunciano le violenze perpetrate ai loro danni da mariti o compagni perché vengono manipolate, minacciate e temono ritorsioni, a maggior ragione se di mezzo ci sono dei figli». La vittima di questo ennesimoera madre di un bambino di 9 anni nato dalla relazione con il killer reo confesso dal quale si era separata 3 anni fa.