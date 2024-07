E’ una grande chance per migliorare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il Modena lo ha definito la terza novità dell’estate 2024. E in effetti è così: dopo l’arrivo del difensore centrale Caldare e dell’esterno Idrissi, ieri è stato ufficializzato l’arrivo del portiere Jacopo Sassi. La società canarina lo ha annunciato così: "Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni del giovane portiere dell’Atalanta, classe 2003 e in forza anche nelle nazionali giovanili azzurre". Un elemento diprospettiva quindi. Giovane (21 anni), ma potenzialmente anche pronto per giocarsi le suecome titolare. Sarà Bisoli a decidere se sarà lui oppure Gagno il portiere titolare, anche se a rigor di logica, è più facile che cominci con il più esperto Gagno per poi vedere come si sviluppa il campionato.