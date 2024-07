Cina | Shanghai grande traffico in porti crociere internazionali per agevolazione visti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024), 05 lug – (Xinhua) – Sono stati registrati oltre 180 ingressi e uscite di navi da crocieraneicrocieristici dinella prima meta’ di quest’anno, hanno rivelato ieri le autorita’ di controllo delle frontiere della municipalita’. Secondo il conteggio, piu’ di 840.000 persone erano a bordo di queste navi. Inoltre, nel periodo piu’ di 45.000 ingressi e uscite sono stati effettuati da visitatori stranieri in questi, con 18.000 visite in entrata agevolate da varie politiche di esenzione dal visto. Il 28 giugno, piu’ di 25.000 persone sono entrate e uscite dalloWusongkou International Cruise Terminal, un numero record registrato in un singolo giorno quest’anno. Al contempo, cinque navi da crocierahanno utilizzatocome porto di partenza, durante la prima meta’ di quest’anno.