Cedimento a causa delle piogge Muro di contenimento ultimato In sicurezza la provinciale 19

(Di venerdì 5 luglio 2024) Undilungo la carreggiata e la strada19 a Baccano è tornata percorribile e in. Il tratto stradale di circa una trentina di metri lungo la via della frazione arcolana era diventato pericoloso adi unconsistente, che rendeva il transito rischioso, quasi impossibile per chi lo percorresse a piedi. Finalmente, come chiedevano da tempo i residenti, i lavori di manutenzione straordinaria lungo lasono stati da alcuni giorni conclusi ed è stata installata anche una nuova barriera stradale a protezione dei pedoni. La strada è tornata completamente fruibile anche grazie alla realizzazione di tutte le opere previste dal programma dell’intervento. Le attività tecniche della Provincia infatti si sono concentrate sull’importantedi valle, risolto con un intervento lungo un tratto di 32 metri su cui è stata, poi, installata una barriera stradale certificata.