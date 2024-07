Autonomiadepositati quesiti referendum

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 5 luglio 2024) 10.10 Con la riforma dell'autonomia "chi nasce in Calabria avrà meno opportunità di chi nasce in Lombardia e questo per per noi è inaccettabile".Così la segretaria Pd Schlein, alla Cassazione per la consegna deireferendari. Le fa eco il leader M5S Conte: "Fermeremo lo 'SpaccaItalia' tutti insieme, per evitare la condanna a morte della Sanità, dell'Istruzione, Infrastrutture e per evitare alle imprese il macigno di 20 democrazie diverse. Non ci fermeranno con calci e pugni.Sventoleremo il tricolore dell'Italia e dell'unità".