Allarme zecche | Invasione senza precedenti il problema sta esplodendo in Italia Possono percorrere 100 metri in un’ora e trasmettere otto malattie

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Un’”. Così, in una conferenza del 26 giugno, il CAI di Belluno ha definito l’aumentata predinelle montagne della provincia. Ma il, che ha grosse conseguenze sanitarie, non è purtroppo limitato al solo Nordest. Negli ultimi anni, questi artropodi parassiti di uomo e di animali domestici e non, a volte piccoli come una capocchia di spillo, hanno dimostrato di essere un pericolo crescente per la salute umana. Ma annullare le vacanze nelle Dolomiti non serve; meglio piuttosto imparare a difendersi da questi mini-Dracula che, se infetti, mentre pasteggiano con il nostro sangue riversano in circolo virus o batteri. Ne parliamo con il prof. Maurizio Ruscio, presidente nazionale del Gruppono per lo Studio della malattia di Lyme, specialista Igiene e Medicina Preventiva e curatore del sito Morso di zecca, che dal 1985 si occupa dellatica.