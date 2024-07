Un viticoltore francese su quattro dice sì all' espianto definitivo dei vigneti I risultati del sondaggio France Agrimer

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 luglio 2024) A partire da ottobre 2024, la Francia potrebbe attivare le pratiche di estirpo su circa 60mila ettari di vigneto. Il grandelanciato a maggio dal ministerodell'Agricoltura è terminato eha reso nota una prima stima e un'analisi dei numeri, predicando estrema prudenza nella lettura. Il primo dato è che a rispondere ai quesiti sull'dei(la scelta era tra temporaneo a 2.500 euro/ettaro senza diritto di reimpiantare per 4 anni e tra estirpoa 4mila euro/ettaro e perdita di ogni diritto di reimpianto) sono stati poco più di 5.100 viticoltori su oltre 44mila imprese che hanno un registro vitivinicolo informatizzato, vale a dire poco più dell'11 per cento. Il secondo dato è che, secondo, le superfici complessive interessate dalla misura, da attivare a ottobre prossimo, non ammonterebbero a 100mila ettari, come ipotizzato dalle associazioni di categoria (che vorrebbero così eliminare quantitativi di vino per 4-5 milioni di ettolitri), ma sarebbero nettamente meno: ovvero circa 60mila ettari.