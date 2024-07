Spaccio di sostanze stupefacenti | denunciati due ‘pusher’ di Foglianise

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno sottoposto a sequestro circa 46 grammi di sostanza stupefacente. Nei giorni scorsi una pattuglia della Tenenza di Montesarchio, in servizio presso l’arteria stradale S.S. 7 Appia, notava un’autovettura con a bordo due soggetti che alla vista dei finanzieri, al fine di non destare sospetti, dapprima si fermava presso un bar e, successivamente, continuava la propria marcia. Pertanto, i militari segnalavano la predetta autovettura ad altra pattuglia che sottoponeva a controllo i due soggetti i quali abbandonavano l’auto per disfarsi di 9 grammi di cocaina e 1 di hashish.