Scaduto l’affitto dell’asilo | Salvate Bergognone 6

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Le scuole sono i pilastri del nostro quartiere: non possiamo rischiare di perdere quello centrale, la materna di via". A lanciare l’appello è un gruppo di famiglie con i bimbi iscritti all’asilo, preoccupate per il futuro della storica sede. Nel bando del Comune per raccogliere "manifestazioni d’interesse ad affittare o a vendere all’amministrazione municipale immobili da destinare a nidi e scuole d’Infanzia" figura infatti anche la loro scuola tra i destinatari, insieme a quelle di via Gentilino, Pergolesi, Toce, Gola, Gran San Bernardo, Mompiani, Palmieri e via Lulli. Si cercano alternative nello stesso quartiere. "Abbiamo scoperto chedei locali erada dicembre 2022 soltanto quando è stato pubblicato questo avviso pubblico, non sapevano neppure di essere in affitto – scuotono la testa davanti al civico 6 –.