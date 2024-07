Salvini | Qui dittatura della minoranza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 luglio 2024) 11.48 "Assolutismo? Siamo in democrazia.Il popolo vota, il popolo vince, il popolo decide.E chi è scelto per governare,governa.Non faccio filosofia.Faccio politica".Cosìsulle parole di Mattarella. "Penso che il richiamo potesse essere fatto ad altri, non all'Italia". "Anzi c'è lache spesso si comporta da maggioranza, pretendendo di imporre alla maggioranza politica e culturale del Paese il suo modo di vivere e ragionare.Semmai qui c'è il problemadelle minoranze, non il contrario", dice il vicepremier.