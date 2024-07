Prima la fullonica e ora il portico di Caligola nuove sorprese dagli scavi di piazza Pia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 4 luglio 2024) AGI - Il cantiere per il sottopasso diPia, a Roma, interessato da lavori per il Giubileo, continua a regalare clamorose. Nel corso dei lavori di scavo stratigrafico e delocalizzazione dellasono stati rinvenuti i resti di un'interessante opera di sistemazione a giardino, affacciata direttamente sulla riva destra del Tevere. La struttura venuta alla luce è costituita da un muro in opera quadrata di travertino, di terrazzamento della riva del fiume, dietro al quale venne realizzato uncolonnato, di cui restano le sole fondazioni, e un'ampia superficie aperta sistemata a giardino. Lo scavo, condotto dalla Soprintendenza Speciale di Roma diretta da Daniela Porro, e coordinato sul campo dall'archeologa Dora Cirone con la direzione scientifica di Alessio De Cristofaro, ha permesso di documentare come la sistemazione sia stata interessata da tre fasi edilizie, susseguitesi tra l'età di Augusto e quella di Nerone.