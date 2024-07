Oroscopo Paolo Fox di venerdì 5 Luglio 2024 | Capricorno ancora un po’ di pazienza

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’diFox per oggi,Ariete Dei problemi nati alla fine del giugno potrebbero ritornare oggi. Toro Il lavoro va bene: sei costretto a cambiare. In amore si ha l’appoggio di Venere. Qualcuno tra Sagittario, Gemelli e Aquario ti farà divertire. Gemelli Devi essere disponibile a rinnovarti nel lavoro. Anche dopo una separazione, sarai sempre più disponibile verso l’amore. Cancro Tutto è rimesso in moto. Sole, Venere e Marte portano novità. Leone Hai bisogno di nuovi ambienti e persone che comprendano le tue esigenze, dando il massimo. Successi in arrivo. Vergine Nel lavoro inizia la fase dei grandi pensieri. I progetti in partenza possono dare soddisfazioni. Bilancia Nervosismo: hai bisogno di ordine e relax.