Manchester United scelto il futuro di ten Hag | la notizia influisce sul calciomercato… del Milan

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Erik ten Hag ha prolungato il suo contratto come allenatore della prima squadra maschile delfino a giugno 2026“. Con questo annuncio, pubblicato attraverso i propri canali ufficiali, ilha confermato il rinnovo di contratto di Erik ten Hag fino al 30 giugno 2026. Unache potrebbe interferire con gli interessi di mercato delsu Zirkzee: la situazione Ilsembra aver abbandonato definitivamente la pista che porta a Joshua Zirkzee. Sulla questione relativa ai 15 milioni di commissioni richiesti dall’agente del calciatore non si è fatto alcun passo avanti, la distanza fra le parti è sempre stata ampia e, attualmente, pare incolmabile. ten Hag, tecnico olandese e molto attento ai talenti oranje, ha messo gli occhi proprio su Zirkzee chiedendo l’attaccante del Bologna come spalla per Hojlund in vista della nuova stagione.