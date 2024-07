LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | poker d’oro per Sara Curtis! Argento per la 4×200 sl donne e Santambrogio nei 100 farfalla

Leggi tutta la notizia su oasport

19.11: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 17.00 19.10: Altre tre medaglie per l'Italia nella terza giornata di gare a Vilnius: oro per Sarànei 50 stile libero con record europeopernei 100anche per la staffettastile libero19.08: L'Ungheria vince lacon il crono di 8'01"11, secondo posto per l'Italia con 8'01"71, bronzo per la Germania con 8'04"60 19.07:OOOOO ITALIAAAAAAA! Nulla poteva fare la giovanissima Domina contro Minna Abraham ma è stata una grande gara delle Azzurre che hanno tenuto testa alla fortissima Ungheria 19.06: Ai 700 Italia, Ungheria, Germania 19.05 Abraham parte fortissimo e raggiunge Domina 19.